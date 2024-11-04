Мебельный цех сгорел в Алматинской области
Сегодня, 06:10
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Сегодня, 06:10Сегодня, 06:10
89Фото: МЧС РК
В Алматинской области сгорел мебельный цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в селе Кокозек Карасайского района в одноэтажном частном жилом доме, переоборудованном под мебельный цех.
Силами МЧС пожар ликвидирован на предварительной площади 416 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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