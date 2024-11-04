Мебельный цех сгорел в Алматинской области

Сегодня, 06:10

Сегодня, 06:10

В Алматинской области сгорел мебельный цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Кокозек Карасайского района в одноэтажном частном жилом доме, переоборудованном под мебельный цех.

Силами МЧС пожар ликвидирован на предварительной площади 416 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.