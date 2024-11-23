Мебельный цех горит в Алматы
Сегодня, 00:18
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Сегодня, 00:18Сегодня, 00:18
155Фото: скриншот с видео МЧС РК
В микрорайоне "Айнабулак" Жетысуского района Алматы загорелся мебельный цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.
Видео: МЧС РК
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