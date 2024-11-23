Мебельный цех горит в Алматы

Фото: скриншот с видео МЧС РК

Сегодня, 00:18

Сегодня, 00:18

В микрорайоне "Айнабулак" Жетысуского района Алматы загорелся мебельный цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.