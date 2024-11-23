  • 23 Ноября, 01:50
  • BAIGENEWS

Мебельный цех горит в Алматы

Сегодня, 00:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18
155
Фото: скриншот с видео МЧС РК

В микрорайоне "Айнабулак" Жетысуского района Алматы загорелся мебельный цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх