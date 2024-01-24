Мебельный цех горел в Астане

23 января в 21:20 пожарные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали по повышенному рангу на пожар по адресу улица Дукенулы, 31/11С, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

В 21.26 часов было установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резино-технические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 квадратных метров.

"На месте был организован штаб пожаротушения. Оперативными и слаженными действиями огнеборцев удалось избежать распространения огня на близстоящие строения. Силами пожарных пожар локализован в 22:40 часов и ликвидирован в 23:19 часов", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава, 18 единиц техники столичного ДЧС, а также сотрудники Центра медицины катастроф.