Мебельный цех горел в Астане
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23 января в 21:20 пожарные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали по повышенному рангу на пожар по адресу улица Дукенулы, 31/11С, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.
В 21.26 часов было установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резино-технические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 квадратных метров.
"На месте был организован штаб пожаротушения. Оперативными и слаженными действиями огнеборцев удалось избежать распространения огня на близстоящие строения. Силами пожарных пожар локализован в 22:40 часов и ликвидирован в 23:19 часов", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава, 18 единиц техники столичного ДЧС, а также сотрудники Центра медицины катастроф.
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