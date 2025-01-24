  • 24 Января, 11:12
  • BAIGENEWS

Мебельный цех горел в Астане

Сегодня, 09:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
289
Фото: скриншот видео

Инцидент произошел по улице Аксай. В отдельностоящем здании мебельного цеха загорелись складированный мусор и станки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Силами МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время на площади 40 кв.м. 

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх