Инцидент произошел по улице Аксай. В отдельностоящем здании мебельного цеха загорелись складированный мусор и станки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Силами МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время на площади 40 кв.м.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.