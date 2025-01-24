Мебельный цех горел в Астане
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
289Фото: скриншот видео
Инцидент произошел по улице Аксай. В отдельностоящем здании мебельного цеха загорелись складированный мусор и станки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Силами МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время на площади 40 кв.м.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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