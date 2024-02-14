МЧС зафиксировал сейсмические явления в Сатпаеве

В Сатпаеве в результате принудительного планомерного погашения пустот на шахте были зафиксированы сейсмические события без ощутимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"14 февраля с 08:00 до 11:42 г.Сатпаев, области Улытау от главного геомеханика ТОО "Казахмыс" - в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника произошло принудительное планомерное погашение пустот в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости", - говорится в сообщении.

Сведений по пострадавшим не поступало. На место выехали сотрудники ДЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в этот период землетрясений не зарегистрировано.