МЧС зафиксировал сейсмические явления в Сатпаеве
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
142Фото: freepik.com
В Сатпаеве в результате принудительного планомерного погашения пустот на шахте были зафиксированы сейсмические события без ощутимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"14 февраля с 08:00 до 11:42 г.Сатпаев, области Улытау от главного геомеханика ТОО "Казахмыс" - в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника произошло принудительное планомерное погашение пустот в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости", - говорится в сообщении.
Сведений по пострадавшим не поступало. На место выехали сотрудники ДЧС.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в этот период землетрясений не зарегистрировано.
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