МЧС удалось остановить распространение пожара в Баянауле

Пожар на территории Баянаульского района Павлодарской области локализован. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В 14:30 степной пожар на общей площади 10 000 гектаров локализован. В тушении принимали участие группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС Астаны, области Абай и в/ч 68303 МЧС РК, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов", - сообщили в МЧС.

В локализации было задействовано 236 человек, 42 единиц техники, два воздушных судна, три беспилотных летательных аппарата.

Всего произведено сбросов 29 сбросов объёмом 64 тонны воды. Забор воды производился из озера Шалкарколь и со скважины в Желтау.

Проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.

По последним данным, в Карагандинской области огнём охвачена 21 тысяча гектаров