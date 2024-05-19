МЧС РК показало видео спасения ежа из горящего дома

Казахстанские пожарные вынесли ежа из загоревшегося дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Подробности пожара в МЧС не уточнили. На трогательных видеокадрах пожарный бережно держит в руках животное.

"Доброта — спасет мир! Для нас важна каждая жизнь!", — отмечается в публикации.

Вечером 18 мая в Актобе пожарные эвакуировали 15 человек из многоэтажки, где произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.

В тот же день в Атырау спасатели потушили пожар на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.