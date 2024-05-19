МЧС РК показало видео спасения ежа из горящего дома
Вчера, 01:16
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Вчера, 01:16Вчера, 01:16
593Фото: стопкадр из видео/МЧС РК
Казахстанские пожарные вынесли ежа из загоревшегося дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Подробности пожара в МЧС не уточнили. На трогательных видеокадрах пожарный бережно держит в руках животное.
"Доброта — спасет мир! Для нас важна каждая жизнь!", — отмечается в публикации.
Вечером 18 мая в Актобе пожарные эвакуировали 15 человек из многоэтажки, где произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет, причина пожара выясняется.
В тот же день в Атырау спасатели потушили пожар на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.