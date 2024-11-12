МЧС РК: необходимо усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования

В Казахстане необходимо усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования. Об этом на заседании правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что неправильное использование бытового газа является одной из причин пожаров и гибели граждан. По его словам, население, нарушая закон, заправляет на автозаправках газовые баллоны. При этом наибольшая их часть подлежит утилизации. По подсчетам МЧС, 348 тысяч газбаллонов подлежит замене.

"Здесь должны усилить контроль за соблюдением безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей жилищные комиссии при акиматах", - сказал Аринов.

Ранее в МЧС сообщили о том, что для борьбы с пожарами в Казахстане создадут универсальные подразделения.