МЧС призывает казахстанцев не выезжать в дальние поездки
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
74Фото: Baigenews.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обратились к казахстанцам в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, за прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 175 выездов, из них на пожары и случаи горения 80, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 63.
Таким образом, за сутки спасен и эвакуирован 51 человек.
"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", - говорится в сообщении.