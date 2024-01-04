МЧС призывает казахстанцев не выезжать в дальние поездки

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обратились к казахстанцам в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 175 выездов, из них на пожары и случаи горения 80, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 63.

Таким образом, за сутки спасен и эвакуирован 51 человек.