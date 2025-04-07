Спасатели предотвратили подтопления домов паводковыми водами в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, вблизи села Енбек Аккольского района связи с приходом талых вод с полей произошло поднятие уровня воды в озере Жарлыколь. Создалась угроза подтопления домов.

Спасателями уложено свыше пяти тысяч мешков с инертными материалами. Укреплено тело плотины, установлены пожарно-насосные станции повышенной производительности.

Благодаря оперативным действиям МЧС, МИО, военнослужащих в/ч 55209 удалось не пустить талые воды в дома.

Ранее сообщалось о том, что из-за подъёма грунтовых вод затоплен подвал областной больницы скорой помощи в Семее.