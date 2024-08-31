МЧС полностью потушили пожар на складе В Алатауском районе Алматы
Сегодня, 01:55
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Сегодня, 01:55Сегодня, 01:55
39Фото: МЧС РК
Пожарными полностью ликвидирован пожар на складе в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
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