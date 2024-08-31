МЧС полностью потушили пожар на складе В Алатауском районе Алматы

Пожарными полностью ликвидирован пожар на складе в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.