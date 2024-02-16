МЧС поднял вертолёт для поиска заблудившегося карагандинца
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
140Фото: МЧС РК
В Карагандинской области ищут заблудившегося мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
"На поиски человека поднят вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК", - сообщили в ведомстве.
Сообщается также, что 14 февраля мужчина выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился. С 0:25 часов 16 февраля его ищут сотрудники ДЧС и родственники. Поиски проходят в Нуринском районе в 60 километрах от зимовки в селе Кенжарык.
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