МЧС поднял вертолёт для поиска заблудившегося карагандинца

В Карагандинской области ищут заблудившегося мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"На поиски человека поднят вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК", - сообщили в ведомстве.

Сообщается также, что 14 февраля мужчина выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился. С 0:25 часов 16 февраля его ищут сотрудники ДЧС и родственники. Поиски проходят в Нуринском районе в 60 километрах от зимовки в селе Кенжарык.