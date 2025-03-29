В соответствии с поручением Главы МЧС Казахстана оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы. Эта мера направлена на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф, передаёт BaigeNews.kz.

В Командном центре МЧС РК под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Батырбека Абдышева состоялось совещание с участием представителей государственных органов. Были обсуждены вопросы повышения координации между ведомствами и совершенствования готовности сил гражданской защиты. В частности, актуализированы планы ликвидации последствий ЧС, а также приведены в готовность оперативные группы спасателей из ближайших территориальных подразделений. В дополнение проведена видеоконференция с территориальными штабами для оперативного обмена информацией и координации действий. Вице-министр подчеркнул важность слаженной работы всех служб для предотвращения катастрофических последствий.

Для усиленной межведомственной координации в регион направлена оперативная группа МЧС, в составе которой руководство ведомства. Спасательные группировки и специальная техника уже перебазируются в сейсмоопасные районы Жамбылской области, готовые к немедленному реагированию.

Особое внимание уделяется мониторингу сейсмической активности, информированию населения и подготовке экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. Принятые решения направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту критически важной инфраструктуры, включая объекты промышленности и системы жизнеобеспечения.

Напомним, Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию в Жамбылской области.

Ранее мы сообщали, что 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днем 28 марта повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области.