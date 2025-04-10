В казахстанских СМИ и соцсетях активно распространяется информация о якобы ожидающемся разрушительном землетрясении, предсказанном китайскими учёными. Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана разъяснил ситуацию и сообщил, что на самом деле скрывается за этими слухами, передаёт BaigeNews.kz.

По словам специалистов, группа учёных под руководством Чжу Хунбина из Пекинского агентства по землетрясениям действительно высказала гипотезу о наличии цикла, согласно которому сильные землетрясения магнитудой свыше 8 баллов происходят в некоторых регионах Китая каждые 30-40 лет. Исходя из этого, они предполагают, что подобный цикл может начаться в ближайшее время.

"Однако это исследование касается исключительно территорий Китая — провинций Сычуань и Юньнань, а также Восточных Гималаев, которые расположены на тысячах километров от Казахстана и относятся к совершенно другому сейсмическому поясу. Это исследование не имеет никакого отношения к территории нашей страны", - заявили в МЧС РК.

В некоторых публикациях содержатся утверждения, что китайские ученые прогнозируют землетрясение магнитудой более 8 баллов. Это заявление является ложным, поскольку исследование носит гипотетический характер и не является точным прогнозом.

"Учёные не предсказывают конкретное землетрясение, а лишь изучают цикличность сейсмических событий в рамках одного геологического разлома. Популярные заголовки, утверждающие обратное, вводят в заблуждение. Кроме того, распространяются слухи о том, что разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан. Это также не соответствует действительности, поскольку указанные регионы слишком удалены от Казахстана, чтобы даже самое мощное землетрясение могло повлиять на нашу страну", - отметили эксперты.

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана призвали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и критически относиться к материалам в социальных сетях.