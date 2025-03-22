  • 22 Марта, 08:45
  • BAIGENEWS

МЧС обратилось к казахстанцам

В ведомстве призвали не выходить на ледяную поверхность водоёмов.

Сегодня, 07:50
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: МЧС РК

МЧС Казахстана рекомендует гражданам воздержаться от выхода на лёд, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с повышением температуры воздуха толщина льда на водоёмах уменьшается, что создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Появляются трещины и промоины, значительно повышая риск провала под лёд. МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лёд, в том числе для подлёдной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности. Выезд на лёд на любом виде транспорта запрещён", – отметили в ведомстве.

В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра и разъяснять им опасность выхода на тонкий лёд.

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