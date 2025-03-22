МЧС обратилось к казахстанцам
В ведомстве призвали не выходить на ледяную поверхность водоёмов.
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
117Фото: МЧС РК
МЧС Казахстана рекомендует гражданам воздержаться от выхода на лёд, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с повышением температуры воздуха толщина льда на водоёмах уменьшается, что создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Появляются трещины и промоины, значительно повышая риск провала под лёд. МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лёд, в том числе для подлёдной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности. Выезд на лёд на любом виде транспорта запрещён", – отметили в ведомстве.
В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра и разъяснять им опасность выхода на тонкий лёд.