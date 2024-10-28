Морозы, метели и сильные осадки накроют Казахстан

Согласно прогнозам РГП "Казгидромет" ожидается ухудшение погодных условий (сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В большинстве регионов страны прогнозируются опасные условия из-за метелей и снегопадов.

Специалисты просят следить за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

"МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток", - говорится в сообщении.