В Казахстане в рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом, Министерство по чрезвычайным ситуациям активно готовит военнослужащих к востребованным специальностям, что откроет им новые карьерные горизонты, передаёт BaigeNews.kz.

В сотрудничестве с воинской частью 28237 имени Бауыржана Момышулы, профессиональным колледжем имени Ж. Жабаева и Межшкольным учебно-производственным комбинатом для срочников организованы курсы по таким востребованным профессиям, как повар, автомеханик, слесарь, парикмахер, газосварщик и электрик. По завершении срочной службы они получат свидетельства о квалификации, что откроет перед ними широкие возможности на рынке труда.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов подчеркнул: "Мы не только готовим молодых людей к военной службе, но и обеспечиваем их знаниями и навыками, которые станут прочным фундаментом для успешной карьеры и полноценной жизни после армии".

Эта инициатива направлена на поддержку молодежи, повышение престижа рабочих профессий и создание условий для профессионального роста и самореализации граждан Казахстана.