McDonald’s в Казахстане готов к импортозамещению

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9 декабря 2022 года под председательством Председателя комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныша Еликбаева прошло совещание по вопросам восстановления работы ресторанов McDonald’s в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

В совещании приняли участие руководство McDonald’s в Казахстане, государственные органы, также представители "Мясного союза Казахстана", "Союза птицеводов Казахстана" и другие.

В ходе совещания Генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" (McDonald’s в Казахстане) Асет Машанов отметил, что компания планирует продолжить деятельность на рынке нашей страны и работает над восстановлением работы ресторанов. Также он отметил ряд вызовов, где вовлечение государственных органов поможет ускорить процесс возобновления деятельности. Например, ускорить процессы таможенной очистки всех грузов, в особенности ветеринарных, ускорить получение документов от сертификационных органов и т.д.

"До конца текущего года будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время, вплоть до одной рабочей недели. Просим оказать поддержу в максимальном ускорении процесса таможенной очистки", - сказал генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

В свою очередь, представители Комитета государственных доходов отметили, что готовы оказать содействие, при наличии разрешительных документов с уполномоченных органов, такие как фитосанитарные сертификаты и сертификаты соответствия.

Также в ходе совещания был поднят вопрос импортозамещения. Представители "Мясного союза Казахстана", "Союза птицеводов Казахстана", "Молочного союза Казахстана" и другие предложили свою продукцию McDonald’s в Казахстане, взамен на импортируемые товары.

"Почему не использовать казахстанское мясо, оно ничем не хуже. А в плане безопасности, конечно, лучше сделать выбор на нашу продукцию", - сообщил Президент ОЮФЛ "Союз птицеводов Казахстана" Руслан Шарипов.

На вопрос импортозамещения Асет Машанов ответил, что готовы использовать отечественную продукцию и уже приступили к переговорам с казахстанскими производителями. Важно отметить, что вся продукция McDonald’s должна соответствовать высоким требованиям качества McDonald’s. Сотрудничество для казахстанских производителей означает стать партнёром McDonalds и открывает возможность выйти на международный уровень, на рынки других стран.

"Напомню, что на данный момент мы уже сотрудничаем с несколькими локальными производителями и берем у них сырьё, которое соответствует стандартам McDonalds. Также сейчас мы ведем переговоры с казахстанскими производителями мяса птицы и говядины", - отметил генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

По окончанию совещания подготовлена дорожная карта для решения данных вопросов и были назначены кураторы по каждому вопрос.