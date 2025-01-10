Депутаты мажилиса посетили несколько предприятий в регионах Казахстана, рассказали о своей работе и выслушали пожелания избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмены от партии AMANAT Нуржан Ашимбетов, Жаркынбек Амантай и Вера Ким побывали на Павлодарском машиностроительном заводе, входящем в состав ТОО "ERG Service".

Завод, являющийся частью Евразийской группы, введён в эксплуатацию в 1955 году. Он специализируется на производстве металлоконструкций и грузоподъёмного оборудования, включая современную крановую технику.

Руководство предприятия ознакомило депутатов с технологическими процессами, новыми производственными мощностями и современным оборудованием. Завод соответствует современным стандартам безопасности, а для рабочих созданы комфортные условия труда.

Далее состоялась встреча депутатов с коллективом предприятия, на которой обсуждались вопросы улучшения условий труда и модернизации производства.

"Мы посетили уникальное предприятие, которое является одним из передовых в нашей стране. Этот год объявлен президентом Годом рабочих профессий. Мы увидели, что молодёжь получает поддержку не только государства, но и от руководства предприятий. Молодые специалисты проходят стажировку, а затем становятся полноценными сотрудниками с перспективой карьерного роста. Это пример успешного социального лифта для представителей рабочих профессий", – поделилась Вера Ким.

Нуржан Ашимбетов выступил с предложением предоставлять работникам производства неиспользуемые земельные участки в дачных садоводствах для того, чтобы заводчане могли организовать свой досуг и заниматься земледелием в свободное от работы время.

"Обеспечение условий для рабочих и повышение престижа их профессий – это задача не только предприятий, но и всего государства. Нам необходимо привлекать молодёжь в производственные сферы. Президент не раз подчёркивал, что стране нужны квалифицированные специалисты. Мы должны создавать стимулы и новые возможности для рабочих, включая условия для ведения личных хозяйств, например, предоставление земельных участков для садоводства", – отметил Нуржан Ашимбетов.

Новый законопроект о происхождении товаров обсудили депутаты с предпринимателями Костанайской области. Вице-спикер мажилиса Альберт Рау, депутаты Екатерина Смышляева, Берик Бейсенгалиев и Еркин Абиль провели встречу с представителями бизнеса на базе производственного предприятия "МИЛХ".

Одной из тем встречи стали законодательные поправки по вопросам определения страны происхождения товаров, которые находится на рассмотрении в мажилисе.

Цель законопроекта - создание единого реестра товаров казахстанского происхождения для усиления контроля за качеством продукции и более эффективной поддержки отечественных производителей со стороны государства. Реестр заменит действующие сертификаты формы "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты.

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало упрощение сертификационных процедур. Представители бизнеса выразили опасения относительно возможного усложнения процесса подтверждения происхождения продукции в рамках новых требований. В ответ Альберт Рау подчеркнул, что основной целью законопроекта является минимизация бюрократических барьеров и создание системы сертификации, которая будет эффективно поддерживать деятельность бизнеса. Ожидается, что процесс включения товаров в новый реестр будет максимально прозрачным и доступным для всех отечественных производителей.

"Как отметил президент в своем интервью газете "Ана тілі", работа по поддержке бизнеса – это постоянный приоритет для государства. В этой связи наша задача - создать систему, которая обеспечит простоту и оперативность в процессе сертификации, исключая излишние административные нагрузки. Законопроект направлен на поддержку предпринимателей и упрощение взаимодействия с государственными органами", - отметил Рау.

Берик Бейсенгалиев сказал, что создание нового реестра товаров позволит существенно сократить издержки, связанные с оформлением документов, что окажет положительное влияние на экономическую эффективность предприятий.

Екатерина Смышляева считает, что прозрачная система, которая позволит четко подтверждать происхождение продукции, необходима производителям.

"Повышение доверия потребителей к казахстанским товарам является важным элементом стратегии экономического развития. Прозрачность в вопросах происхождения продукции - это основа для создания условий, в которых отечественные товары смогут успешно конкурировать на внутреннем рынке", - отметила Смышляева.

В ходе обсуждения предприниматели региона активно делились своими предложениями и замечаниями. В частности, они акцентировали внимание на необходимости постепенного внедрения новых правил, чтобы переход не создавал дополнительных трудностей для бизнеса.

Альберт Рау заверил, что все предложения, высказанные на встрече, будут учтены при доработке законопроекта.

Депутат мажилиса от фракции AMANAT, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов ознакомился с работой теплоэлектроцентрали "Орталық" в Семее и провёл встречу с её коллективом.

До реконструкции в городе было изношено порядка 80% котельных. Сегодня ситуация улучшается. По словам депутата, износ снизился до 60% благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета в 2024 году. Он обратил внимание, что от нормальной работы ЖКХ напрямую зависит качество жизни людей, поэтому данная сфера находится на постоянном контроле Главы государства.

"Как отметил президент в своём недавнем интервью газете "Ана тілі", в прошлом году во всех регионах шла модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры. Депутаты активно вовлечены в эту работу. Мы регулярно встречаемся и с работниками этой теплоэлектроцентрали. Хорошо знаем проблемы в этой сфере. Поэтому содействуем их решению, выделению средств из бюджета, оказываем законодательную поддержку. Эта работа будет продолжена, – отметил Нуртай Сабильянов.

Всего в Семее 21 котельная, в том числе ТЭЦ "Орталық". Она введена в эксплуатацию в 1988 году. Котельная обеспечивает теплом социальные объекты и 155 многоэтажных домов.

В ходе поездки мажилисмен встретился с населением Семея, Жанасемейского, Бескарагайского, Жарминского, Аягозского районов и ряда населённых пунктов, ознакомился с работой социальных объектов. Вопросы, поднятые местными жителями, будут рассмотрены в стенах парламента совместно с соответствующими государственными органами.

Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева и депутат Жулдыз Сулейменова встретились с коллективом многопрофильной детской больницы в Актобе. Состоялось обсуждение вопросов в сфере здравоохранения региона, а также депутаты проинформировали о новых законах, принятых парламентом.

Дания Еспаева обратила внимание на работу, проделанную в мажилисе по закону, направленному на защиту врачей и повышение их статуса.

"В прошлом году на рассмотрение мажилиса были внесены 106 законопроектов, рассмотрены – 37. 19 из них подписаны президентом. В октябре мы рассмотрели закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Этот закон разработан во исполнение поручения Главы государства. Он писался вместе с медицинской общественностью и даёт ответы на многие текущие проблемы. В настоящее время мы готовы обсудить с вами ход реализации данного закона", – заявила вице-спикер.

В своём выступлении Жулдыз Сулейменова отметила рост критики среди населения в отношении ОСМС. На встречах граждане часто говорят о том, что не могут получить медицинские услуги в полном объёме, даже если они подключены к системе страхования. Поэтому меры совершенствования нынешней системы будут ещё обсуждаться с участием министра здравоохранения.

"Мы прилагаем большие усилия для развития медицинской инфраструктуры на селе. В прошлом году депутаты партии AMANAT ввели единовременную подъёмную плату для врачей, выезжающих в сельскую местность, в сумме 100-кратного размера минимальной заработной платы. Это позволит привлечь качественных специалистов на село", – подчеркнула мажилисвумен.

Хирург профессор Болат Жаналиев отметил, что за последние пять лет ни один врач из детской больницы не был приглашён на обучение за рубежом по специализации. Также врачи отметили нехватку медицинского оборудования, средств на проведение операций и высказали предложения по открытию межрайонных хирургических отделений.