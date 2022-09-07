Мажилисмены предложили финансировать дубляж иностранных картин на казахский язык из бюджета

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В Казахстане рассматривают возможность введения государственной поддержки дубляжа на казахский язык для иностранных мультфильмов и семейного кино. Об этом рассказала председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова, передаёт BaigeNews.kz.

"Законопроектом предлагаются введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона "О кинематографии"; расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии; государственная поддержка дубляжа на казахский язык, ввозимых в Казахстан иностранных детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра", - рассказала она.

Также определены критерии и порядок отбора для дубляжа таких фильмов. Распределять средства на производство национальных фильмов, также будут по-новому: 70 процентов денег направят на исторические, патриотические и имиджевые картины, а 30 процентов - на софинасирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов. Регулировать планируют также порядок хранения и использования сценическо-постановочных средств, формируемых при производстве национальных фильмов.

Ранее аналитики говорили о том, что несмотря на рост производства фильмов в Казахстане, отечественные кинопрокатчики по-прежнему зависят от зарубежных проектов.