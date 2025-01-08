Депутаты мажилиса, поехавшие работать в регионы, ознакомились с ходом строительства гибридной электростанции в Жанаозене, газораспределительных сетей в Темиртау, Дома культуры в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Гибридную электростанцию мощностью 247 МВт, работающую на солнечной, ветровой и газовой энергии, возводят в Мангистауской области. С ходом строительства объекта ознакомились депутаты Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев.

Строительство станции началось в 2024 году. Объект является совместным проектом НК "КазМунайГаз" и итальянской компании ENI. Генеральный подрядчик – ТОО "Hi-Teck Qazaqstan".

В ходе осмотра Едил Жанбыршин отметил, что по поручению Главы государства началась реализация стратегии углеродной нейтральности.

"Солнечная электростанция будет иметь мощность 50 МВт, ветровая – 77 МВт, а газовая – 120 МВт. Гибридная станция обеспечит стабильное электроснабжение предприятий Жанаозена, нефтедобывающих компаний и газоперерабатывающего завода "Казмунайгаз" на постоянной основе", – сказал Едил Жанбыршин.

Депутаты обменялись со строителями мнениями по реализации принятых в парламенте законов. В частности, мажилисмены рассказали о преимуществах Закона "О недрах и недропользовании", направленного на установление справедливости в обществе.

Строящаяся гибридная электростанция является инновационным проектом. В Казахстане такой реализуют впервые. После запуска станции будут созданы 70 рабочих мест. Открытие новых источников энергоснабжения региона позволит сократить выбросы углекислого газа. Строительство станции планируются завершить в марте 2025 года.

Члены фракции "AMANAT" Асхат Аймагамбетов, Никита Шаталов, Бауржан Смагулов, Унзила Шапак, Арман Калыков, Кудайберген Бексултанов и Тлектес Адамбеков ознакомились с ходом строительства газораспределительных сетей в Темиртау.

Снижение вредных выбросов в атмосферу и переход с угля на газ – это один из важнейших пунктов предвыборной программы партии AMANAT. В частности, в Темиртау природный газ уже доступен более чем в 3 тысячах домов. На очереди ещё порядка 3 500 жилых построек. Это не только улучшит экологию города, но и снизит затраты жителей на отопление. Планируется запустить 8 газовых комплексов в 3 этапа.

"Запущены 4 газораспределительных станции. В планах ввести ещё 4 станции и потом будет вестись работа по подключению конкретных абонентов. Всё это даст положительный экологический и социальный эффект, ведь углем топить тяжело и материально, и физически. Сейчас уголь стоит около 25 тысяч тенге за тонну, голубое топливо дешевле", – сказал депутат Бауржан Смагулов.

Как отметил народный избранник Арман Калыков, конкретные задачи по обеспечению газом ставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе. Также президент неоднократно поручал активизировать работы по подключению граждан к "голубому топливу".

"Газификация позволит значительно сократить использование угольной генерации, что обеспечит чистоту воздуха. А это один из самых наиболее частых вопросов, которые поднимают темиртаусцы", – сказал Арман Калыков.

Для нуждающихся семей работает программа государственной поддержки, через отдел занятости и социальных программ можно получить субсидии на газификацию.

Кроме того, депутаты ознакомились с переходом на газ металлургического комбината Qarmet. На предприятии построят наружный и внутренний газопровод. Более 60% от общего объёма работ уже выполнено. Как отметили представители комбината, проект по газификации производства будет осуществлён с подключением к газопроводу "Сарыарка", который расположен в 25 км от предприятия. Переход комбината на газ позволит отказаться от использования мазута, что снизит вредные выбросы в атмосферу минимум на 30%.

В работе депутатов мажилиса находится законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения. Среди прочего, проект Закона позволит пересмотреть действующие тарифы как для населения, так и для юридических лиц.

Депутаты фракции AMANAT в мажилисе Жанарбек Ашимжанов, Максим Рожин и Максат Толыкбай посетили село Отеген батыр Илийского района, где ознакомились с ходом строительства Дома культуры. Они встретились с представителями местной власти и подрядной компании, обсудили проблемные вопросы выполнения работ и финансирования.

Строительство Дома культуры на 400 мест в селе Отеген батыр длится с 2022 года. Объект должны были сдать в эксплуатацию в июне 2023 года. Однако на сегодня работы выполнены лишь частично. На завершение строительства не хватает более 800 млн тенге. Действия ответственных государственных структур и неправильное освоение средств привлекли внимание депутатов мажилиса.

По словам Максима Рожина, проект изначально был составлен с ошибками. Неправильно спроектированы входные группы, возникли споры по вопросам земельного участка. Финансирование не было своевременно выделено, подрядчик продолжал работы за счёт собственных средств. В результате стоимость строительства значительно увеличилась.

"Это очень важный проект для социального развития региона. Стоимость объекта утверждена в размере 2,2 млрд тенге. Финансирование осуществляется поэтапно. Работы выполнены не на должном уровне. В 2023 году объект должен был быть сдан, но готовность составляет всего 50%. Строительство остановлено. Здесь явно наблюдается недостаток контроля. Если населению дали обещание, его выполнение – наша общая задача. Мы возьмём этот вопрос под строгий контроль и будем требовать конкретных действий от всех ответственных сторон", – подчеркнул депутат.

По информации руководителя Илийского районного отдела строительства Айдоса Кунесбая, в 2022 году были выделены 150,1 млн тенге, в 2023 году – 857,6 млн тенге.

"В этом году выделены 225 млн тенге. В связи с дополнительными расходами в июне 2023 года были выделены ещё 404 млн тенге. Несмотря на это, строительство не завершено в установленные сроки. В апреле прошлого года был подписан очередной договор о продлении сроков, окончание проекта перенесено на июль 2025 года. На данный момент для полного завершения строительства требуются дополнительно 805 млн тенге", – сообщил Айдос Кунесбай.

Вопрос о выделении необходимых средств для завершения строительства направлен в бюджетную комиссию Алматинской области.

В рамках предвыборной программы партии AMANAT до 2027 года в области планируют строительство 25 домов культуры и капитальный ремонт 27 культурных объектов. Ведётся строительство девяти домов культуры, ещё в шести проводится капитальный ремонт.

В ходе визита в Западно-Казахстанскую область сопредседатель партии Respublica, депутат мажилиса Руслан Берденов отметил необходимость обновления инфраструктуры АО "Жайыктеплоэнерго". Предприятие, обеспечивающее теплом и электроэнергией более 64 тысяч физических и около 2 тысяч юридических лиц, сталкивается с рядом сёрьезных проблем.

Среди основных вызовов – высокий уровень износа сетей, недостаточное финансирование ремонта внутридомовых систем и кадровый дефицит. Несмотря на ежегодный капитальный ремонт двух-трёх единиц оборудования за счёт собственных средств, инфраструктура требует более масштабной модернизации. Проблемы внутридомовых сетей, находящихся вне зоны ответственности ТЭЦ, дополнительно ухудшают качество предоставляемых услуг.

На встрече с участниками также подняты вопросы, касающиеся особенностей государственных закупок для стратегических объектов. В частности, отмечено, что необходимые запчасти поставляются из России, но действующая система закупок позволяет участвовать в них недобросовестным поставщикам. Это приводит к долгим срокам поставок, создает неудобства и повышает риск срыва отопительных работ.

Также обсуждалась проблема прохождения медосмотра сотрудниками через сторонние организации, что обходится государству в 60 млн тенге. По действующим правилам Минздрава, предприятиям не разрешается проводить медосмотр своими силами, что значительно усложняет процесс.

Еще один важный вопрос - охрана объектов. Тарифы на охрану были повышены в одностороннем порядке, что создает дополнительное финансовое давление на предприятие.

"Уральская ТЭЦ - стратегический объект, от работы которого зависит благополучие тысяч людей. Сегодня очевидно, что текущих ресурсов предприятия недостаточно для полного решения накопившихся проблем. Нужно искать пути комплексной модернизации и поддержки на всех уровнях", - подчеркнул Руслан Берденов.

Помимо ТЭЦ, Руслан Берденов побывал на контрольно-пропускном пункте "Сырым" на границе с Россией, где обсудил вопросы улучшения приграничной инфраструктуры. Также он провел встречи с руководством области, предпринимателями и активной молодежью, чтобы из первых уст узнать о проблемах и ожиданиях жителей региона.