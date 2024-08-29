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Мажилисмена Аскара Садыкова лишили мандата

Сегодня, 15:28
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parlam.kz Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: parlam.kz

Аскар Садыков утратил полномочия депутата Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Как уточнил председатель партии Азат Перуашев, основанием для данного решения стало совершение Садыковым действий, "недопустимых для статуса депутата". 

"Факт выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил Садыкова из партии, что и влечёт лишение депутатского мандата", - написал Перуашев в своём Telegram-канале.

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