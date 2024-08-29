Мажилисмена Аскара Садыкова лишили мандата

Аскар Садыков утратил полномочия депутата Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Как уточнил председатель партии Азат Перуашев, основанием для данного решения стало совершение Садыковым действий, "недопустимых для статуса депутата".