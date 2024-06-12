Мажилисмен упрекнул экс-главу Кабмина в финансовых проблемах КТЖ

Мажилисмен Ерлан Саиров после оглашения результатов аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной отрасли, обратился к председателю ВАП Алихану Смаилову, отметив, что все эти проблемы и упущения возникли еще в период его руководства кабмином страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уважаемый Алихан Асханович, вы только что сами отметили, что финансовое положение КТЖ очень критическое. Надо признать, что эта ситуация обострилась в то время, когда вы были премьер-министром. Поэтому задам такой вопрос: почему в то время не занимались этими вопросами?", - спросил у Смаилова депутат.

Председатель ВАП в ответ подчеркнул, что эти проблемы были известны давно.