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Мажилисмен упрекнул экс-главу Кабмина в финансовых проблемах КТЖ

Сегодня, 11:45
АВТОР
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rail-news.kz Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: rail-news.kz

Мажилисмен Ерлан Саиров после оглашения результатов аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной отрасли, обратился к председателю ВАП Алихану Смаилову, отметив, что все эти проблемы и упущения возникли еще в период его руководства кабмином страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.    

"Уважаемый Алихан Асханович, вы только что сами отметили, что финансовое положение КТЖ очень критическое. Надо признать, что эта ситуация обострилась в то время, когда вы были премьер-министром. Поэтому задам такой вопрос: почему в то время не занимались этими вопросами?", - спросил у Смаилова депутат.

Председатель ВАП в ответ подчеркнул, что эти проблемы были известны давно.

"Мы в своё время неоднократно поднимали эти проблемы, давали соответствующие указания отраслевому министерству и руководству КТЖ. Но из-за того, что принятые меры реализовывались не в полной мере, они оказались бесполезными. Из-за этого мы вынуждены сейчас поднимать этот вопрос", - ответил Алихан Смаилов.

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