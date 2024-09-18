Мажилисмен рассказал о смерти отца к которому долго ехала скорая

Депутат мажилиса Данабек Исабеков в запросе на имя министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой возмутился качеством работы службы скорой помощи и рассказал, как потерял отца из-за опоздания медиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен сообщил о трагедии в семье.

"23 июля моему отцу внезапно стало плохо. В 13:50 мы вызвали скорую помощь. Однако она приехала только через 30 минут. За это временя состояние моего отца сильно ухудшилось. По правилам "Станции скорой медицинской помощи" Шымкента, если состояние пациента относится ко второй категории срочности, то неотложка должна прибыть в течение 15 минут. Но из-за задержки медики не сумели оказать необходимую помощь, мы потеряли отца", - рассказал депутат Исабеков.

Он добавил, что это не единичный случай. Если бы скорая помощь всегда приезжала вовремя, можно было бы спасти от смерти многих граждан.

"Нормы в большинстве случаев не соблюдаются. Иногда скорая приезжает более чем через час. Как это можно назвать скорой помощью? Например, в США, Канаде, Новой Зеландии, Австрии и Ирландии основная особенность служб неотложной помощи состоит в том, что они оказывают услуги пациентам, разделённым на две категории: экстренная и срочная. Я думаю, нам нужно внедрить этот опыт", - сказал мажилисмен.

Данатбек Исабеков рекомендовал министерству здравоохранения принять ряд мер по исправлению ситуации.

Во-первых, необходимо проанализировать время прибытия машины скорой помощи к пациенту и изучить опыт других стран.

Во-вторых, внедрить частный сектор в сферу неотложной помощи, повысить конкуренцию и улучшить сферу обслуживания.

В-третьих, провести проверку работы всех бригад скорой помощи, выяснить состояние их транспортных средств и строго контролировать квалификацию их специалистов.