Мажилисмен проверил строительство "комфортной школы" в Шымкенте

Депутат мажилиса, член фракции партии AMANAT Данабек Исабеков посетил микрорайон Жаңа Тұрлан в Абайском районе Шымкента, где ознакомился с ходом строительства новой школы на 1 200 мест, возводящейся в рамках предвыборной программы "Вместе с народом!" на 2023-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

В мегаполисе в рамках Национального проекта "Комфортная школа" планируют построить 18 школ, 12 из них на 17 300 мест будут введены в эксплуатацию уже в этом году, а оставшиеся шесть - в 2025-м.

В беседе с избирателями Данабек Исабеков отметил важность своевременного завершения строительства и обеспечения комфортных условий для обучения детей.

"Мы стремимся создать современные условия для обучения детей. Объекты, строящиеся в рамках проекта "Комфортная школа", будут оснащены по последнему слову техники. Нашей приоритетной задачей является обеспечение безопасности учащихся, а также создание всех условий для их всестороннего развития", - заявил депутат.

Проект "Комфортная школа" предусматривает оснащение школ отдельными блоками для начальных и старших классов, мобильными партами-трансформерами, универсальными актовыми залами, индивидуальными шкафами для детей, учебно-лабораторным оборудованием, высокоскоростным Интернетом. Также будут оборудованы классы по физике, химии и биологии, кабинеты робототехники и STEM-лаборатории.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Здания школ будут оборудованы системами видеонаблюдения и звукового оповещения, а также функцией блокировки дверей и блоков для предотвращения террористических угроз.

Для учеников будут созданы условия для занятий спортом и ведения здорового образа жизни: спортивные залы и различные площадки для учащихся начальных и старших классов. В каждой школе будет своя библиотека, читальный зал, электронная библиотека и коворкинг-зоны на каждом этаже.

В прошлом году в рамках предвыборной программы партии в Шымкенте построили 15 школ и три пристройки к школам.