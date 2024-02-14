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Мажилисмен призвал прекратить защищать олигархов "старого" Казахстана

Сегодня, 15:47
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: BaigeNews.kz

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, призвал лишить власти казахстанских олигархов, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат напомнил, что президент поручил правительству наладить сотрудничество с предпринимателями.

"Предпринимательство не должно быть прерогативой избранных граждан. Национальный бизнес должен быть не в руках отдельных людей, а должен быть во благо населения", - сказал Саиров.

Депутат считает, что в стране нужно улучшить условия для предпринимательства: создать системы льготных кредитов, ввести скидки на освоение земель, обеспечить доступ к технологиям производства.

Ерлан Саиров подчеркнул, что во время "старого" Казахстана бизнесмены эксплуатировали сырьевой и финансовый сектор страны и незаконно выигрывали крупные государственные тендеры в сфере автомобильных, железных дорог и связи.

"Фракция AMANAT считает, что для увеличения валового внутреннего продукта страны необходимо формировать навыки массового предпринимательства в Казахстане.

Для этого нужно запретить защищать экономические интересы олигархов, унаследованных от прежней системы, и прекратить лоббистские группировки.

Необходимо направить крупные тендеры на справедливое и открытое повышение потенциала нового поколения бизнесменов", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

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