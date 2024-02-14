Мажилисмен призвал прекратить защищать олигархов "старого" Казахстана
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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, призвал лишить власти казахстанских олигархов, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат напомнил, что президент поручил правительству наладить сотрудничество с предпринимателями.
"Предпринимательство не должно быть прерогативой избранных граждан. Национальный бизнес должен быть не в руках отдельных людей, а должен быть во благо населения", - сказал Саиров.
Депутат считает, что в стране нужно улучшить условия для предпринимательства: создать системы льготных кредитов, ввести скидки на освоение земель, обеспечить доступ к технологиям производства.
Ерлан Саиров подчеркнул, что во время "старого" Казахстана бизнесмены эксплуатировали сырьевой и финансовый сектор страны и незаконно выигрывали крупные государственные тендеры в сфере автомобильных, железных дорог и связи.
"Фракция AMANAT считает, что для увеличения валового внутреннего продукта страны необходимо формировать навыки массового предпринимательства в Казахстане.
Для этого нужно запретить защищать экономические интересы олигархов, унаследованных от прежней системы, и прекратить лоббистские группировки.
Необходимо направить крупные тендеры на справедливое и открытое повышение потенциала нового поколения бизнесменов", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.
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