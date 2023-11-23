Мажилисмен: Предвыборная программа Токаева – это конкретный план действий

Мажилисмен Серик Егизбаев проанализировал год правления Касым-Жомарта Токаева, сообщает BaigeNews.kz.

"20 ноября 2022 года состоялись исторические выборы Президента Республики Казахстан, поскольку они ознаменовали собой окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. На выборах убедительную победу одержал действующий Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Казахстанцы выразили свою безоговорочную поддержку последовательной политике Президента, включающей в себя продуманный комплекс политических и социально-экономических реформ", - написал он на своей странице в Facebook. (орфография и пунктуация сохранены)

Егизбаев отметил такие реформы Токаева, как прямые выборы гражданами акимов сёл, посёлков, районов и городов, либерализация партийного и выборного законодательства.

"Так, например, количественный порог для регистрации политических партий был снижен с 40 до 5 тысяч человек. Также была снижена с семи до пяти процентов планка прохождения партий в Мажилис, законодательно установлена 30% квота для женщин, молодёжи и граждан с инвалидностью в списках кандидатов от партий при выборах в Мажилис Парламента РК, предусмотрена норма об обязательном учёте этой квоты при распределении депутатских мандатов", - перечислил он.

Депутат подчеркнул, что в своём первом президентском Послании народу Казахстана в 2019 году действующий президент впервые представил концепцию "слышащего государства", тем самым обозначив курс на последовательную политическую трансформацию с учётом интересов граждан страны и эффективного механизма взаимодействия госорганов с обществом.

"Через все Послания, выступления нашего Президента красной нитью проходит идея построения Справедливого Казахстана. Предвыборная программа, с которой Касым-Жомарт Кемелевич шёл на выборы в ноябре 2022 года носит название "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". По замыслу Президента Справедливый Казахстан – это, в том числе, единое качество жизни в городе и на селе. Глава государства в своей Программе указал: "Мы полностью решим вопрос нехватки чистой воды, укрепим продовольственную безопасность. Государство обеспечит сельских жителей услугами профессиональной медицины… Мы возродим аграрный сектор, чтобы жить и работать на селе было не менее престижно, чем в больших городах. Фермеры станут новой движущей силой развития нашей экономики…", - добавил мажилисмен.

Он напомнил, что уже в инаугурационной речи первым поручением правительству страны президент определил разработку и утверждение Концепции развития сельских территорий Казахстана. Это поручение вытекало из предвыборной программы президента, где было сказано: "Приоритетное внимание уделим ускоренному развитию Ауыла".

Депутат отметил, что концепция развития сельских территорий Казахстана на 2023 – 2027 годы была утверждена постановлением правительства РК от 28 марта 2023 года.

"Особое место в Концепции занял вопрос обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. По данным государственных органов, к началу текущего года 1395 сёл или почти каждый четвёртый ауыл страны не имел доступа к услугам водоснабжения. Концепцией предусмотрено к 2027 году завершить строительство централизованного водоснабжения в 432 селах. Оставшиеся 963 малочисленных ауыла будут обеспечены блок-модулями и пунктами раздачи воды. В целом, к 2027 году все 100% сел будут охвачены услугами водоснабжения", - привёл статистику он.

Мажилисмен выразил уверенность, что реализация концепции позволит создать в сёлах постоянные рабочие места, за счёт чего снизит на 15% уровень безработицы в ауылах и, соответственно, на 20% - долю сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума.

Не менее важны для сельчан, по словам Егизбаева, следующие ключевые моменты из программы Токаева: создание условий для массовой занятости в сельской местности; возврат в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков; налоговое стимулирование и внедрение современных технологий в аграрном секторе, в частности, эффективных водосберегающих технологий; реализация масштабного проекта по организации сельхозкооперативов.

"Все эти пункты президентской Программы были подкреплены конкретными мерами. Так, например, для обеспечения массовой занятости на селе и развития сельхозкооперации предусмотрено до 2029 года направить на эти цели 1 триллион тенге. Сегодня реализуется Программа "Ауыл Аманаты", на реализацию которой в текущем году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге. Только за два года реализации программы "Жер аманаты" в собственность государства возвращено более 8 млн. га неиспользуемых земель", - написал депутат.

Он подчеркнул, что как основа для обеспечения увеличения двукратной производительности труда в сельском хозяйстве принимаются системные меры по доведению площади орошаемых земель в стране до трёх миллионов гектаров путём строительства новых и реконструкции действующих оросительных каналов. Создано Министерство водных ресурсов и ирригации.

"В целях обеспечения льготных условий для получения сельхозтехники реализуется программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники без первоначального взноса под 6% годовых, в рамках которой 872 агрария уже приобрели в лизинг 1 053 единицы техники, из них 176 комбайнов и 877 тракторов. Реализуется программа финансирования льготного лизинга кормоуборочной техники через АО "КазАгроФинанс" на 20 млрд тенге, по которой финансируется приобретение порядка 3 тыс. единиц кормозаготовительной техники, в том числе навесной и прицепной", - сказал мажилисмен.

В заключение своего поста Егизбаев отметил, что приведённые факты говорят о том, что предвыборная программа президента нашей страны – это конкретный и долгосрочный план действий государства по строительству справедливого Казахстана, главными бенефициарами которого станут все казахстанцы, получив уверенность в завтрашнем дне.