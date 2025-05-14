Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев предложил выделить 50 млрд тенге из возвращённых государству активов, конфискованных у коррупционеров, на финансирование программы льготной ипотеки "2-10-20". Соответствующий депутатский запрос был направлен первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, обеспечение жильём социально уязвимых слоёв населения остаётся крайне острой проблемой. Единственным доступным для них инструментом приобретения жилья остаётся ипотека через "Отбасы банк" под 2% годовых. Однако в последние годы программа фактически заморожена из-за отсутствия бюджетного финансирования.

"В 2024 году средства из республиканского бюджета на выдачу кредитов не выделялись. Финансирование шло за счёт остатков прошлых лет, которые уже полностью освоены. В бюджете на 2025–2027 годы деньги также не предусмотрены", — указал Бейсенгалиев.

Он отметил, что в нынешних условиях "Отбасы банк" может выдавать кредиты только за счёт ограниченного объёма возвратных средств, а новые заявки по программе не принимаются. По мнению депутата, это может привести к росту социальной напряжённости, особенно с учётом того, что банку в рамках реформы жилищной политики придаётся статус национального института развития.

В связи с этим Бейсенгалиев предложил рассмотреть возможность финансирования "Отбасы банка" в размере 50 млрд тенге за счёт средств, поступивших в бюджет от Комитета по возврату активов.