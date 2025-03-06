Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Понамарёв предложил изменить механизм тендерных закупок для поддержки отечественных производителей, разбив крупные заказы на лоты и распределив их между несколькими предприятиями. Об этом он заявил на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию, передает BaigeNews.kz.

По его словам, текущая система отбора поставщиков приводит к тому, что после тендера вся продукция закупается у одной компании, а остальные производители остаются без заказов. Это особенно актуально для предприятий, производящих нефтяное оборудование, например, станки-качалки.

"Я приезжаю на завод в Алматы, где стоят станки-качалки – распространенная продукция для нефтегазовой отрасли. Производители говорят, что не могут продать свою продукцию, потому что ее мало. В итоге тендер выигрывает одна компания, а остальных просто исключают из процесса. Почему нельзя разбить крупные заказы на лоты и распределить их между несколькими предприятиями? Тогда все будут работать, и не будет обиженных," – отметил депутат.

Сергей Понамарёв также подчеркнул, что подобная практика существовала ранее, но сейчас весь заказ получает только один победитель.

В ответ заместитель гендиректора "Самұрық-Қазына" Нурлан Шарипов заявил, что рассматривают возможность внедрения такого подхода. Однако для этого требуется модернизация информационной системы, что потребует финансирования и времени.

"Мы прорабатываем данный подход. Единственный момент – все закупки полностью автоматизированы, и для реализации такой системы требуется финансирование и время. Мы хотим сделать так, чтобы объем распределялся не на бумаге, а автоматически. Это позволит исключить человеческий фактор и сделать закупки прозрачными. Мы полностью поддерживаем ваше предложение," – заявил Шарипов.

Напомним, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Еділ Терекбайұлы поднял проблему контроля за отечественными товаропроизводителями в рамках государственных закупок. По его словам, принципы закупок изначально направлены на поддержку местных производителей, однако существуют случаи, когда компании получают индустриальные сертификаты, но фактически поставляют импортную продукцию. Проверить таких поставщиков не всегда возможно из-за отсутствия полномочий у соответствующих органов.