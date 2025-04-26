Депутат Мажилиса Мурат Абенов отреагировал инцидент с девушкой-блогером, которая сняла чужого ребёнка для рекламного ролика, а в результате девятитленего мальчика подвергли массовой травле и преследованию в соцсетях. А после ребёнок стал мишенью для насмешек и в реальной жизни, передаёт BaigeNews.kz.

По словам народного избранника, в этой ситуации налицо все признаки кибербуллинга: публикация изображения без согласия родителей, распространение ложной информации, провокации, запугивание. Причём каждый такой эпизод уже сам по себе повод для действий полиции, отмметил эксперт.

"Мальчик бросил спортсекцию, боится выходить на улицу и сталкивается с насмешками в школе. Это классический случай кибербуллинга, и тут нельзя молчать", — подчеркнул депутат.

Мурат Абенов напомнил: ещё в 2020 году Президент Токаев поручил усилить защиту детей в интернете. Сегодня в законах уже прописано: травля несовершеннолетних — это административное правонарушение с реальным наказанием. А с 2024 года протоколы могут составлять не только полиция, но и школы, спортклубы и управления образования.

"Проблема не в отсутствии закона — он есть. Проблема в том, что госорганы до сих пор не научились его исполнять", — отметил парламентарий.

По словам Абенова, аккаунты, разместившие оскорбительный контент, нужно было заблокировать сразу через KZ-CERT и Министерство культуры и информации. Платформы вроде TikTok и Instagram обязаны удалять такие видео в течение 24 часов после запроса от уполномоченного органа. Если этого не происходит — вплоть до блокировки соцсетей на территории Казахстана.

"Мама ребёнка осталась одна против всей этой системы. Это недопустимо. Чиновники обязаны защищать детей, а не просто выражать сочувствие в комментариях", — возмущён депутат.

Он отметил, что внося изменения в Законы в 2024 году по защите от кибербуллинга парламентарии предусмотрели , что с такими правонарушениями не должна бороться только сама семья — в первую очередь защищать детей это обязанность чиновников.

Народный избранник задался вопросом, почему аккаунт заведения общепита и блогер долго отказывались удалить контент, а госорганы не принимали должных мер. Более того продолжали преследовать уже саму маму ребенка "посмевшую" встать на его защиту.

"Блогер попытался обвинить маму в вымогательстве. Владельцы кафе вместо того, что бы сразу убрать видео, долго сопротивлялись, пытаясь на этой шумихе набрать побольше подписчиков и просмотров. Почему так уверенно себя вели? Потому что почувствовали безнаказанность, что госорганы все еще “спят” не исполняя свои обязанности. А может отделы образования даже не знают что с 2024 года это их обязанность заполнять протокол и начинать “дело” против организаторов кибербуллинга. В данном случае Генеральная Прокуратура должна принять меры к полиции и чиновникам пррявившим бездействие в защите прав ребенка подвергнувшегося травле", — считает депутат.

Он также рассказал, как должны были поступить чиновники и правоохранительные органы.

"Как только полиции или управлению образования стало известно о факте кибербуллинга, они могут сразу обратиться в Казахстанскую государственную Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, зафиксировать все нарушения, все факты кибербуллинна зафиксировать копии страниц как самих авторов ролика, так же аккаунты кто разместил его копии, а так же авторов негативных комментариев с наличием преследования и высмеивания ребенка. Могут и самостоятельно заснять на видео и сделать скрины. Обратиться Министерство культуры и информации РК - уполномоченный орган по онлайн-платформ. А министерство должно незамедлительно обратиться к владельцам онлайн платформ, что бы контент был удален и к аккуантам разместившим ролик были приняты меры", — пояснил депутат.

Более того, по словам Абенова, в этой истории нарушены базовые конституционные права ребёнка и его семьи. В Казахстане запрещено использовать изображение человека без согласия. За это предусмотрена не только административная, но и гражданская ответственность — вплоть до выплаты моральной компенсации.

"Блогер, владелец заведения и даже те, кто распространял травлю в комментариях, должны нести солидарную ответственность. Закон на стороне ребёнка, но его почему-то приходится буквально выбивать через суды и общественное давление", — заявил депутат.

Он также напомнил, что публичные извинения не освобождают от ответственности: извинения — это личный жест, а не замена судебной процедуры. Более того, в случае интернет-преследования компенсация за моральный вред должна быть гораздо выше, чем при других видах нарушений.