Мажилисмен потребовал довести до конца расследование крушения самолета Bek Air

Депутаты фракции партии "Ак жол" в очередной раз обратились к правительству и прокуратуре с требованием всестороннего расследования всех обстоятельств авиакатастрофы, которая произошла под Алматы в 2019 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В своём депутатском запросе, обращенному к премьер-министру Алихану Смаилову и генеральному прокурору Берику Асылову, Аскар Садыков напомнил об авиакатастрофе и отметил, что за незаконное выделение участков в зоне аэропорта осуждены бывшие руководители земельных отношений Талгарского района и риэлтор, но с причинами падения борта Bek Air следственные органы не могут разобраться до сих пор.

"Официальной версией трагедии названа ошибка экипажа. Это проще всего. Однако остаются вопросы", - сказал Аскар Садыков.

Депутат перечислил факты, которые остались без внимания:

РГП "Казаэронавигация" отказалось изучить версию о попадании самолёта в вихревой поток предыдущего борта, что нарушает аэродинамику. За одну минуту до взлета Fokker-100 взлетал авиалайнер Airbus, длина вихревого следа которого, по данным экспертов, может составлять 10-12 километров.

Службами аэропорта "Алматы" плоскости самолёта были обработаны антиоблединительной жидкостью ("Defrost" ECO-4), которую они разбавили водой. Но, согласно данным производителя – Рошальского химзавода, эта жидкость не подлежит разведению водой, так как может произойти потеря свойств и замерзание.

Дом, в который врезался лайнер, находился на расстоянии 10 метров от ограждения аэропорта, несмотря на то, что защитная зона должна составлять не менее 500 метров.

Он также напомнил, что Антикоррупционной службой возбуждалось уголовное дело в отношении КГА, который, несмотря на имеющиеся 23 здания, угрожающих безопасности полетов, в ноябре 2018 года незаконно выдал сертификат годности аэродрому Алматы без ограничений. 12 января прокуратура сообщила о прекращении этого дела, объяснив это тем, что место столкновения самолёта с домом "находится в 800 метрах и не относится к санитарно-защитной зоне".

"Чтобы окончательно увести чиновников от ответственности, 31 марта 2023 года была принята новая редакция Правил выдачи сертификата годности аэродрома, где ответственность за "дополнительные меры безопасности полетов" переложена с КГА на эксплуатантов – то есть на сами аэропорты. Но к АО "Международный аэропорт Алматы" претензии предъявить невозможно, так как ужесточение требований обратную силу не имеет", - добавил Садыков.

Депутат потребовал всестороннего расследования всех обстоятельств авиакатастрофы и установления ответственных лиц.

Напомним, 27 декабря 2019 года в Алматы произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air столкнулся с домом, расположенным близ взлетной полосы: борт разорвало на части.

На борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек, пострадали более 40.

По факту крушения самолёта Bek Air министерством индустрии и инфраструктурного развития была создана комиссия. Комиссия установила, что авиакатастрофа произошла в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолёта на этапе выполнения взлёта.

Сообщалось, что перед взлётом не обработали крылья самолёта. Прямую ответственность за необработку крыла установить невозможно, так как нет нормативного акта "Концепция чистого крыла".