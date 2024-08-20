Мажилисмен пообещал решить вопрос с отсутствием питьевой воды в Алматинской области

Жители села Турар Алматинской области пожаловались на отсутствие питьевой воды. Вопросом сельчан в ходе рабочей поездки в регион занялся депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос обеспечения чистой водой для села Турар Карасайского района, что находится в 40 километрах от Алматы, оставался открытым долгое время.

По словам активистов, новый трубопровод проведён несколько лет назад. Но чтобы подвести воду непосредственно к жилым домам, подрядчик запрашивал деньги у жителей.

С начала лета вопрос неоднократно поднимала руководитель Алматинского филиала партии "Ак жол" Мейраш Шынасилова, но точку в вопросе поставил визит мажилисмена Ержана Бейсембаева. По словам депутата, все дома получат доступ к питьевой воде совершенно бесплатно.

"Вопрос будет взят под контроль государства. Жителям будет необходимо подать заявку в акимат и дождаться очереди. Никому ничего платить не нужно – вопрос лишь во времени", – заверил мажилисмен.

Во время встречи Ержан Бейсенбаев также посетил сельскую амбулаторию, которая требует ремонта, и местную школу.