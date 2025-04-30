Депутат Мажилиса Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову, потребовав кардинальных изменений в сфере обращения с отходами. По её словам, Казахстан закапывает миллионы тонн мусора ежегодно, игнорируя потенциал переработки и загрязняя окружающую среду, передает BaigeNews.kz.

Тау напомнила, что в стране функционирует 2 973 полигона твёрдых бытовых отходов, из которых только 608 соответствуют санитарным и экологическим требованиям. Ежегодно в Казахстане собирается 4,5 млн тонн мусора, но перерабатывается лишь около 22% от этого объема — остальные отходы захораниваются.

Особую критику депутат высказала в адрес АО "Жасыл даму", которое, по её словам, не справляется с функциями оператора расширенных обязательств производителей (РОП). В 2024 году компания выплатила всего 4,6 млн тенге вместо запланированных 7,5 млрд, что привело к массовому закрытию предприятий по переработке и сортировке мусора.

"Мы занимаем 175-е место из 179 стран мира по уровню переработки отходов — всего 3,8%. Хуже только у нескольких государств. Даже Узбекистан перерабатывает 31,6% отходов и наладил промышленное производство пластиковых гранул", — заявила Тау.

Она отметила, что действующий подход в утилизации отходов вызывает множество вопросов: почему производители платят утилизационный сбор за 100% продукции, если реальная переработка составляет менее 30%?

Депутат предложила установить дифференцированные нормативы утилизации в зависимости от типа отходов.

Она также выразила обеспокоенность количеством стихийных свалок. Только в Астане в 2024 году было выявлено 414 несанкционированных мусорных точек, на их ликвидацию из бюджета выделено более 400 млн тенге.

Депутат потребовала от правительства определить чёткое стратегическое направление: будет ли приоритет отдан переработке и раздельному сбору или же продолжится практика сжигания и захоронения мусора.