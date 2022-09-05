Мажилисмен: Образование - не та сфера, где нужно сокращать финансирование

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Образование - эта не та сфера, где нужно сокращать финансирования. Таким мнением поделилась депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова в эфире проекта "2022", передает BaigeNews.kz.

По мнению гостя программы, сокращение часов обучения - не самая плохая идея, если сама программа преподавания будет пересмотрена и станет более содержательной.

"На самом деле, интенсивное преподавание - это лучше, чем экстенсивное, когда увеличивается количество часов. Но есть определенное количество часов, которое дает узнать язык. Например, я работала когда-то директором школы с уклоном в немецкий язык, и когда выпускникам в 10 классе немецкая сторона предлагала сдавать экзамен на получение диплома, главным условием было определенное количество прослушанных ими часов. И если их было меньше, то они не могли участвовать в экзамене. Количество часов - это важно. Нужно пересматривать содержание образования, а не только количество часов", - считает она.

В качестве еще одного примера она привела математику – если раньше за год школьники проходили десяток тем, которые потом очень хорошо углублялись и заучивались, то сейчас новые темы даются каждый день, а на их повторение выделяется очень мало времени. Поэтому ученики плохо усваивают знания.

"С какой целью это сделано? Чтобы никто ничего не знал? Чтобы они не поверили в себя? Потому что когда ты не можешь учиться, ты понимаешь, что никогда уже не сможешь этого усвоить", - отмечает депутат.

Она отметила, что у государства нет такой задачи - сократить количество средств, выделяемых на образование. Но она слышала версию о том, что учебные часы сокращают, чтобы сэкономить бюджетные средства.