  • 20 Августа, 14:12
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Мажилисмен назвал "обдираловкой" отдых в Боровом

Сегодня, 12:36
АВТОР
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facebook.com/marat.bashimov Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: facebook.com/marat.bashimov

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов раскритиковал организацию туристического отдыха в национальном парке Бурабай. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Народного избранника возмутила цена в 150 тенге за посещение общественного туалета.

 "Поляну Аблайхана" национальной истории, что в национальном парке Бурабай — хотят посмотреть все. Со всего Казахстана и из за рубежа. Но обдираловка начинается со въезда. Плати. Ладно всё это. Но когда видишь картину, где мама с тремя детьми стоит возле туалета и надо за каждого платить по 150 тенге — это вызывает возмущение. Чтобы приехать посмотреть историческое место, а тут наглость такая, обдираловка на человеческой, природной нужде. Напрашивается вопрос к руководству акимата Акмолинской области, что за политика такая, где вместо того, чтобы сделать бесплатные туалеты, они думают как набить карманы. Совесть должны иметь", — возмутился мажилисмен.

Народный избранник также поделился видео с курортной зоны, где отдыхающие стоят в очереди возле общественных туалетов.

Напомним, ранее в комитете индустрии туризма министерства культуры и спорта РК заявили, что  казахстанцы стали чаще отдыхать на отечественных курортах. Чаще всего туристы останавливаются в Алматинском горном кластере, Боровом, Мангистауской курортой зоне и на побережьях озера Алаколь.

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