Депутат Наурыз Сайлаубай поднял вопросы, касающиеся развития инфраструктуры для электромобилей в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным мажилисмена, на 1 декабря 2024 года количество легковых автомобилей с электроприводом увеличилось в 1,6 раза и достигло 12,1 тысяч единиц. В то время как в мире продажи электромобилей продолжают расти в связи с ужесточением экологических стандартов, в Казахстане развитие данного сегмента остается сопряжено с рядом вызовов.

Первый - недостаточность зарядных станций.

"Оказывается, имеющееся в Казахстане количество зарядных станций не может обеспечить даже минимальную потребность в электромобилях. "КазАвтоЖол" объявил, что в 2024 году в стране установят 40 новых зарядных станций. Однако в конце года стало известно, что на объектах сервиса вдоль дорог республиканского значения установлено только 23 станции. Согласно международной практике, оптимальное соотношение электромобилей и общественных зарядных станций должно составлять 10:1. А в Казахстане на сегодняшний день на 43 электромобиля только 1 зарядная станция", - сказал Сайлаубай.

Во-вторых, отсутствует развитая сеть сервисного обслуживания электромобилей.

"На сегодняшний день в Казахстане недостаточно развита сеть центров технического обслуживания и ремонта электромобилей. Кроме того, возникают логистические трудности при поставках электромобилей в регионы. В связи с этим: очевидно, что открытие в стране сервисных мест для электромобилей-дело неотложное", - отметил парламентарий.

В-третьих, остается нерешенным вопрос правового регулирования автопилота в электромобилях. Большинство современных моделей оснащены этой функцией, однако в Казахстане нет четкого законодательного определения ответственности за ДТП, произошедшие в режиме автопилота.

В связи с этим депутат обратился к правительству с просьбой предоставить разъяснения по развитию зарядной инфраструктуры электромобилей, в частности, строительства зарядных станций вдоль республиканских дорог. Также Сайлаубай поинтересовался, как планируется решать проблему дополнительной нагрузки на электрические сети, учитывая их значительный износ, и допустимо ли использование режима автопилота в городах, кто будет нести ответственность в случае ДТП.

Депутат подчеркнул, что Казахстан должен быть готов к росту числа электромобилей, поскольку это не только соответствует мировым трендам, но и способствует повышению энергоэффективности и снижению зависимости от традиционного топлива. Ответы на запрос будут способствовать дальнейшему развитию данной отрасли и повышению качества жизни граждан.