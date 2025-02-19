Депутаты мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками сената в Бюджетный кодекс, передает BaigeNews.kz.

Как сообщила депутат мажилиса Татьяна Савельева, 13 декабря 2024 года Бюджетный кодекс и сопутствующий Закон, принятые мажилисом Парламента, были направлены на рассмотрение в сенат. 6 февраля 2025 года они были возвращены в мажилис.

Сенатом внесено 92 поправки, из которых 70 в Бюджетный кодекс и 22 поправки в сопутствующий Закон.

"В числе поправок: 55 - редакционно-уточняющего характера, 36 - предусматривающих приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Республики Казахстан, а также 1 – связанная с решением задач, имеющих общестрановое значение (субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений)", - сказала Татьяна Савельева.

Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законов.

С учетом вышеизложенного, Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями сената Парламента в Бюджетный кодекс и в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона "О концессиях".