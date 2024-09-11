Мажилис ратифицировал соглашение с Катаром об инвестициях на 20 млрд долларов

Депутаты Мажилиса ратифицировали проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", передает BaigeNews.kz. В рамках него предусматривается привлечение инвестиций на общую сумму около 20 миллиардов долларов США.

"В целом соглашением предусматривается реализация девяти совместных инвестиционных проектов в стране, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль, в том числе проект приобретения 100 процентов акций АО Bereke Bank, Lesha Bank.

Данный проект обеспечит реализацию поручения Главы государства привлечь в страну трех надежных иностранных банков в целях повышения конкуренции в банковской сфере", - сказал на заседании Мажилиса заместитель премьер-министра Казахстана — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.