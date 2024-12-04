Мажилис ратифицировал соглашение о поставке казахстанских товаров в Иран

Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны, передает BaigeNews.kz. Документ был подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ратификация позволит улучшить условия доступа на рынок Ирана для казахстанских товаров, а также диверсифицировать структуру казахстанского экспорта. Кроме того, будут регулироваться нетарифные меры, что сформирует стабильные и предсказуемые правила торговли с Ираном.

Также Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Республикой Сингапур с другой стороны, совершённые 1 октября 2019 года Ереване. Основная цель – расширение торгово-экономического сотрудничества, а также создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок партнера и привлечения инвестиций в страны ЕАЭС.

По итогам 2023 года товарооборот между Казахстаном и Сингапуром составил 1,8 млрд долларов. Основные товары, экспортируемые из Казахстана в Сингапур: сырая нефть – 1,7 млрд долларов, медь и медные катоды – 1,8 млн долларов.

При этом объём импорта из Сингапура в Казахстан составил 81 млн долларов. Это летательные аппараты, ортопедические устройства и протезы, приборы для физического и химического анализа, лекарственные средства, телефонные аппараты, арматура для трубопроводов.