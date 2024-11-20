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Мажилис ратифицировал Договор об учреждении Международной организации по русскому языку

Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы.

Сегодня, 13:13
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: BaigeNews.kz

Депутаты Мажилиса ратифицировали Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, передает BaigeNews.kz.

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку был заключен в Бишкеке 13 октября 2023 года.

В Мажилисе отметили, что договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в том числе через поддержание и продвижение русского языка, как языка межгосударственного общения и средства коммуникаций.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Парламента РК рассмотрит договор о создании Международной организации по русскому языку.

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