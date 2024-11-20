Мажилис ратифицировал Договор об учреждении Международной организации по русскому языку
Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы.
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
147Фото: BaigeNews.kz
Депутаты Мажилиса ратифицировали Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, передает BaigeNews.kz.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку был заключен в Бишкеке 13 октября 2023 года.
В Мажилисе отметили, что договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в том числе через поддержание и продвижение русского языка, как языка межгосударственного общения и средства коммуникаций.
Ранее сообщалось, что нижняя палата Парламента РК рассмотрит договор о создании Международной организации по русскому языку.
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