Мажилис рассмотрит законопроект о поддержке молодежи

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Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

На обсуждение депутатов в первом чтении внесены законодательные поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, а также нововведения, касающиеся государственной молодежной политики.

Во втором чтении мажилису предлагается рассмотреть конституционные законопроекты об уполномоченном по правам человека, о прокуратуре, о Конституционном суде.

В проект повестки пленарного заседания включен также законопроект о ратификации протокола с поправками в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС, являющихся гражданами Российской Федерации.