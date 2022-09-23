open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


parlam.kz Вчера, 15:30
311
Фото: parlam.kz

Мажилис рассмотрит законопроект о поддержке молодежи

Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

На обсуждение депутатов в первом чтении внесены законодательные поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, а также нововведения, касающиеся государственной молодежной политики.

Во втором чтении мажилису предлагается рассмотреть конституционные законопроекты об уполномоченном по правам человека, о прокуратуре, о Конституционном суде.

В проект повестки пленарного заседания включен также законопроект о ратификации протокола с поправками в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС, являющихся гражданами Российской Федерации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Мажилис #молодежь
Журналист
Вчера, 15:30
311
Поделитесь:
Наверх