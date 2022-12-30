Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В начале следующего года депутаты мажилиса будут рассматривать итоги расследования январских событий. Об сообщил спикер палаты Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz.

"В стенах мажилиса заслушивали предварительные итоги расследования январских событий. Конечно, мы и дальше будем обсуждать данный вопрос, и депутаты будут держать этот вопрос на своём контроле. В начале нового года мы ещё раз рассмотрим данный вопрос", - сказал он.

Подводя итоги работы мажилиса на пленарном заседании, Кошанов отметил, что в уходящем году депутаты активно работали с общественностью, выезжали в регионы, населенные пункты.