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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:29
181
Сегодня, 15:29
181
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году

В начале следующего года депутаты мажилиса будут рассматривать итоги расследования январских событий. Об сообщил спикер палаты Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz.

"В стенах мажилиса заслушивали предварительные итоги расследования январских событий. Конечно, мы и дальше будем обсуждать данный вопрос, и депутаты будут держать этот вопрос на своём контроле. В начале нового года мы ещё раз рассмотрим данный вопрос", - сказал он. 

Подводя итоги работы мажилиса на пленарном заседании, Кошанов отметил, что в уходящем году депутаты активно работали с общественностью, выезжали в регионы, населенные пункты.

"Считаю, что надо и дальше продолжать активную работу. В следующем году перед нами стоят ещё более важные задачи. Мажилис парламента намерен начать свою работу в новых конституционных условиях. Мажилис будет принимать законы самостоятельно. В 2023 году пройдут выборы в мажилис. Это касается нас напрямую. В открытой конкурентной борьбе мы должны заручиться поддержкой граждан. Поэтому важно активно работать, не замедляя темп", - добавил он.

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#Мажилис #итоги года #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
181
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