Мажилис рассмотрит договор о создании Международной организации по русскому языку

Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, передает BaigeNews.kz. Организация будет межправительственной,

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку был заключен в Бишкеке 13 октября 2023 года.

В Мажилисе отметили, что договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в том числе через поддержание и продвижение русского языка, как языка межгосударственного общения и средства коммуникаций.