Мажилис рассмотрит договор о создании Международной организации по русскому языку
Договор был заключен в Бишкеке
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
130Фото: BaigeNews.kz
Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, передает BaigeNews.kz. Организация будет межправительственной,
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку был заключен в Бишкеке 13 октября 2023 года.
В Мажилисе отметили, что договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в том числе через поддержание и продвижение русского языка, как языка межгосударственного общения и средства коммуникаций.
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