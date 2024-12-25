Стало известно, что Мажилис Парламента РК принял закон "Об особом статусе города Туркестана". Документ будет направлен в Сенат, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев проект Закона Республики Казахстан (далее - Законопроект) "Об особом статусе города Туркестана", отмечает следующее. Проект Закона разработан во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам поездки в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года. Законопроект направлен на создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

Законопроектом предусматривается:

определение основных целей, задач и принципов придания особого статуса городу Туркестану;

обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов города Туркестана;

возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества;

нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.

"Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Законопроект одобрен в первом чтении 18 декабря т.г. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. В рабочую группу поступило 43 поправки, которые рассмотрены на 7 заседаниях рабочей группы, а также расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", местных представительных и исполнительных органов Туркестанской области, общественных объединений и экспертных организаций", - отметили в нижней палате парламента.

Также проведено выездное заседание рабочей группы по обсуждению основных положений законопроекта в городе Туркестан.

Проект закона состоит из 3 глав и 13 статей. Сравнительная таблица состоит из 19 позиций.

Напомним, также Мажилис одобрил изменения в соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.