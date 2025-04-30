Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс, передает BaigeNews.kz.

В рамках него первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачёт, с 70% до 80%.

Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства – ставка сохранена на уровне 20%. Вводится прогрессивная шкала ИПН.