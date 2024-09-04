Мажилис принял в работу законопроект "О гарантированном трансферте из Нацфонда"

Депутаты мажилиса на первом пленарном заседании Мажилиса приняли в работу проект Закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы" и "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", передаёт BaigeNews.

"Ежегодный объем гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в размере 2 трлн тенге. Размер гарантированного трансферта не превышает объемов прогнозируемых поступлений в Национальный фонд от организаций нефтяного сектора", - отметила депутат Татьяна Савельева.

Проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы, по ее словам, разработан на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан, бюджетных параметров на 2025-2027 годы, а также поручений президента Республики Казахстан.

"Объем поступлений республиканского бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне – 21,7 трлн тенге, в том числе – доходы 15,6 трлн тенге, трансферты из Национального фонда - 5,3 трлн тенге. Объем расходов планируется в общей сумме – 25,8 трлн тенге. В 2025 году дефицит бюджета определен на уровне 4,1 трлн тенге или 2,2% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9 %", - пояснила депутат.

Отмечается, что уровень ненефтяного дефицита в 2025 году запланирован с нарушением ковенанты по снижению его уровня - прогноз 7,3% к ВВП.