Мажилис принял в работу проект нового Налогового кодекса
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Депутаты Мажилиса приняли в работу проект нового Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.
Проект состоит из 822 статей. При этом он ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.
"В рамка проекта кодекса предлагается дифференциация ставки КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию, сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация специальных налоговых режимов, пересмотр подходов по мониторингу и анализ предоставления налоговых льгот, а также меры, способствующие совершенствованию налогового администрирования", – разъяснила депутат Татьяна Савельева.
Она также отметила, что законопроект разработан в связи с необходимостью приведения в соответствие с проектом нового Налогового кодекса и предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 Кодекса и 19 законов Республики Казахстан.
"Комитет готов взять данные законопроекты в работу и подготовить по ним заключения", - заключила депутат.
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