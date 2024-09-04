Мажилис принял в работу проект нового Налогового кодекса

Депутаты Мажилиса приняли в работу проект нового Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

Проект состоит из 822 статей. При этом он ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

"В рамка проекта кодекса предлагается дифференциация ставки КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию, сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация специальных налоговых режимов, пересмотр подходов по мониторингу и анализ предоставления налоговых льгот, а также меры, способствующие совершенствованию налогового администрирования", – разъяснила депутат Татьяна Савельева.

Она также отметила, что законопроект разработан в связи с необходимостью приведения в соответствие с проектом нового Налогового кодекса и предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 Кодекса и 19 законов Республики Казахстан.