Мажилис принял в первом чтении нормы о лимитах на прописку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя Премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, в столице Казахстана возникла проблема "резиновых квартир". Многие собственники за определенную плату регистрировали у себя сотни человек.

"В одной из квартир было зарегистрировано более 800 жильцов. Установлено 924 таких факта", - отметил он в ходе обсуждения проекта закона по вопросам развития столицы и крупных городов РК.

Данную проблему хотят решить, утвердив норматив регистрации по месту постоянного и временного проживания. Этим вопросом займется маслихат.

Тем самым в Астане установят ограничения на количество жильцов, которых можно зарегистрировать. Мера не коснется супругов и близких родственников собственников. уточнил он.

Кроме того, планируется усилить административную ответственность за регистрацию граждан, которые фактически не проживают по адресу, указанному в документах.

Напомним, сегодня в мажилисе рассмотрели нормы по вопросам благоустройства столицы и городов республиканского значения: