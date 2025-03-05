Мажилис принял в первом чтении нормы о лимитах на прописку в Астане
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Мажилис принял в первом чтении нормы о лимитах на прописку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
По словам заместителя Премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, в столице Казахстана возникла проблема "резиновых квартир". Многие собственники за определенную плату регистрировали у себя сотни человек.
"В одной из квартир было зарегистрировано более 800 жильцов. Установлено 924 таких факта", - отметил он в ходе обсуждения проекта закона по вопросам развития столицы и крупных городов РК.
Данную проблему хотят решить, утвердив норматив регистрации по месту постоянного и временного проживания. Этим вопросом займется маслихат.
Тем самым в Астане установят ограничения на количество жильцов, которых можно зарегистрировать. Мера не коснется супругов и близких родственников собственников. уточнил он.
Кроме того, планируется усилить административную ответственность за регистрацию граждан, которые фактически не проживают по адресу, указанному в документах.
Напомним, сегодня в мажилисе рассмотрели нормы по вопросам благоустройства столицы и городов республиканского значения:
- обеспечения доступной среды;
- введения дизайн-кода;
- уточнения компетенций местных представительных и исполнительных органов.
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