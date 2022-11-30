Мажилис одобрил законопроект по сохранению казахских пород собак тазы и тобет

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В мажилисе представили законопроект по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак, разработанный по инициативе парламентариев, передаёт BaigeNews.kz.

Основные нормы законопроекта направлены на создание правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак тазы и тобет.

"Сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны", — сказал депутат Амерхан Рахимжанов.

В соответствии с законопроектом основными принципами государственного управления в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак станут обеспечение сохранения и защита чистопородности национальных пород собак.

Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак, по словам депутатов, признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки.

"Для организации работы по сохранению и воспроизводству национальных пород собак уполномоченным органом определяется Национальный центр национальных пород собак, в компетенцию которого будут входить: организация и проведение систематической работы по кинологическому обучению экспертов и специалистов по племенной работе с национальными породами собак; отбор и подбор племенных производителей, разведение собак национальных пород с учётом сохранения их рабочих качеств; внесение предложений уполномоченному органу по различным вопросам кинологической деятельности — стандартов, правил испытаний, состязаний, выставок, смотров, комплексной оценки, ведение единых племенных книг национальных пород собак, выдача племенных свидетельств; организация и проведение испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга, в том числе международных", — говорится в презентации документа.

Депутаты также предлагают норму, согласно которой научно-исследовательские организации зоологического профиля совместно с уполномоченным органом будут осуществлять разработку государственных научно-технических программ, методик и технических средств в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак.

Для сохранения и воспроизводства казахских пород собак в Казахстане создадут национальный центр казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа. В его основные компетенции войдут ведение единой родословной книги, разработка стандартов казахских пород собак и другие задачи.

Законопроект также будет определять понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты.

"Государственная поддержка будет осуществляться путём финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ на продвижение деятельности в данном направлении", — сообщил Рахимжанов.

Законопроект также предусматривает норму по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, которые будут осуществляться научными организациями Республики Казахстан.

Научные организации совместно с уполномоченным органом, национальным центром, а также общественными объединениями, осуществляющими кинологическую деятельность, осуществляют разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.