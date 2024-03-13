Мажилис одобрил законопроект по расширению сферы административной юстиции

В Мажилисе принят законопроект по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции в первом чтении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутата Мажилиса Марат Башимов отметил, что введение 1 июля 2021 года административной юстиции стало огромным шагом вперёд в деле защиты прав человека.

"С внедрением административной юстиции гражданину нет необходимости доказывать свою правоту. Бремя доказывания ложится на госорган. Кроме того, соблюдается важный принцип административного судопроизводства – это активная роль суда. Судья не ограничивается предоставленными доказательствами от сторон. Он может истребовать дополнительные сведения по своей инициативе", - подчеркнул депутат.

По его мнению, на данном этапе рассматриваемый законопроект имеет важное значение и решает проблемные вопросы в сфере административной юстиции.

"Законопроектом предусматривается передача в подсудность административного суда особого искового производства, внесение дополнений в процедуру проведения заслушивания сторон в досудебном производстве, в частности, заслушивание может осуществляться не только устно, но и в письменной форме и другие важные правовые нормы", - отметил Башимов.

Комитетами Мажилиса даны положительные заключения по законопроекту.

По словам Марата Башимова, принятие законопроекта будет способствовать улучшению работы государственных органов, повлияет на качество выносимых решений судов, повысит гражданскую активность в процессе принятия управленческих решений на уровне государства, и в целом, позволит совершенствовать институт административной юстиции, учитывая его важное значение для человека, общества и государства.